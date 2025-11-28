Concert Riedi Sax

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

La Musique Municipale de Riedisheim vous propose son concert à l’Espace Claude Rich. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

La Musique Municipale de Riedisheim vous propose son concert à l’Espace Claude Rich. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The Musique Municipale de Riedisheim presents a concert at the Espace Claude Rich. Reservations required at the Tourist Office.

German :

Die Musique Municipale de Riedisheim bietet Ihnen ihr Konzert im Espace Claude Rich an. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

La Banda Municipale di Riedisheim presenta un concerto all’Espace Claude Rich. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

La Banda Municipal de Riedisheim presenta un concierto en el Espace Claude Rich. Es necesario reservar en la Oficina de Turismo.

L’événement Concert Riedi Sax Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach