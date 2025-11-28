Concert Riedi Sax Masevaux-Niederbruck
Concert Riedi Sax Masevaux-Niederbruck vendredi 28 novembre 2025.
Concert Riedi Sax
2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
La Musique Municipale de Riedisheim vous propose son concert à l’Espace Claude Rich. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
The Musique Municipale de Riedisheim presents a concert at the Espace Claude Rich. Reservations required at the Tourist Office.
German :
Die Musique Municipale de Riedisheim bietet Ihnen ihr Konzert im Espace Claude Rich an. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.
Italiano :
La Banda Municipale di Riedisheim presenta un concerto all’Espace Claude Rich. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
La Banda Municipal de Riedisheim presenta un concierto en el Espace Claude Rich. Es necesario reservar en la Oficina de Turismo.
