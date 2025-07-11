Concert Rien Dans ton Folk Châteaudun

Concert Rien Dans ton Folk

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Avec énergie et justesse, le groupe transforme les hits et autres tubes des années 70/80 à la sauce folk/country made in USA. Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la folk-music tels que Neil Young, Bob Dylan, Johny Cash, Hank Williams…

Ces trois-là se connaissent depuis longtemps et ont joué ensemble dans de nombreuses autres formations. C’esrt en se retrouvant par plaisir autour de leurs instruments accoiustiques que l’idée de mettre un coup de polish à la country leur est apparue. .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

With energy and precision, the band transforms hits and other 70s/80s hits into folk/country made in the USA. Part of the repertoire pays tribute to the greatest names in folk-music, such as Neil Young, Bob Dylan, Johny Cash, Hank Williams…

German :

Mit Energie und Genauigkeit verwandelt die Gruppe Hits und andere Evergreens der 70/80er Jahre in eine Folk-/Country-Soße made in USA. Ein Teil des Repertoires ist eine Hommage an die größten Namen der Folk-Musik wie Neil Young, Bob Dylan, Johny Cash, Hank Williams…

Italiano :

Con energia e precisione, il gruppo trasforma i successi e le altre hit degli anni ’70 e ’80 in una salsa folk/country made in USA. Parte del loro repertorio è un omaggio ad alcuni dei più grandi nomi della musica folk, tra cui Neil Young, Bob Dylan, Johny Cash e Hank Williams.

Espanol :

Con energía y precisión, el grupo transforma los éxitos y otros hits de los años 70 y 80 en una salsa folk/country made in USA. Parte de su repertorio es un homenaje a algunos de los grandes nombres de la música folk, como Neil Young, Bob Dylan, Johny Cash y Hank Williams.

