Concert Riff like shit Jem 2000 Vikie RAWDOGS Park Yutz

Concert Riff like shit Jem 2000 Vikie

RAWDOGS Park 14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05 22:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Compétition de skate pour les enfants l’après-midi suivie de concerts de groupes locaux.

Restauration et buvette sur place.

RIFF LIKE SHIT (One man band Bourgoin jallieu) One man band à la Hasil Adkins, Bob Log III. Guitare à la main, chant énervé, batterie aux pieds ( grosse caisse et charley). Bassiste depuis 30ans, guitariste depuis 10 ans, sa musique se veut rythmique et mélodique. Influencé par la noise, l’indie rock, le hip hop….. https://www.facebook.com/share/18QPDdiano/

JEM 2000, un mélange de paillettes et de DIY. JEM comme JEM et les Holograms et 2000 comme Anthropophageous 2000, leur style auto proclamé de punk libre , oscille entre les mélodies du punk rock moderne aux hurlements d’outre tombe. Leur authenticité et leur puissance transforme chaque concert en célébration collective (inoubliable).

VIKIE est un power duo punk basé en Haute Savoie qui a vu le jour fin 2023 avec a son actif un album et un EP Une batterie lourde, deux amplis guitare et une voix puissante soutenue par des cœurs voilà ce qu’est VIKIE. Dans une odeur de bières et de tabac froid les pogos n’auront plus de secret pour vous. Tout ça dans la joie et la tolérance.Tout public

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RAWDOGS Park 14 rue de Poitiers Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64

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English :

Skateboarding competition for children in the afternoon, followed by concerts by local bands.

Food and refreshments on site.

RIFF LIKE SHIT (One man band Bourgoin jallieu) One man band à la Hasil Adkins, Bob Log III. Guitar in hand, angry vocals, drums on his feet (bass drum and hi-hat). Bassist for 30 years, guitarist for 10, his music is rhythmic and melodic. Influenced by noise, indie rock and hip hop….. https://www.facebook.com/share/18QPDdiano/

JEM 2000, a mix of glitter and DIY. JEM as in JEM and the Holograms and 2000 as in Anthropophageous 2000, their self-proclaimed free punk style oscillates between modern punk rock melodies and howling from beyond the grave. Their authenticity and power turn every concert into a collective (and unforgettable) celebration.

VIKIE is a power punk duo based in Haute Savoie, France, who emerged at the end of 2023 with an album and an EP to their credit. Heavy drums, two guitar amps and a powerful voice backed by hearts that’s VIKIE. With the smell of beer and cold tobacco, pogos will hold no secrets for you. All in a spirit of joy and tolerance.

L’événement Concert Riff like shit Jem 2000 Vikie Yutz a été mis à jour le 2026-03-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME