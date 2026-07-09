Concert Rina Das Baul L’âme du Bengale en musique La Citadelle des Anges Teloché

Informations pratiques

Teloché

Concert Rina Das Baul L’âme du Bengale en musique

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché Sarthe

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert Rina Das Baul, le vendredi 21 août à 21h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

19h30 Restauration

Entrée Plat Dessert (en cours d’élaboration)

21h00 Description du Groupe

Rina Das Baul est l’une des chanteuses Baul les plus respectées et les plus célèbres du Bengale occidental. Rina vient d’une famille Baul et a appris les paroles, les rythmes et les instruments de musique de son grand-père dès son plus jeune âge. Il lui a appris à comprendre les nuances musicales ainsi que la philosophie Baul, transmise de génération en génération dans sa famille pendant des siècles. La tradition Baul remonte au début du 8ème siècle après JC et s’est développée en tissant des fils du bouddhisme Sahajiya, du soufisme d’Asie centrale et du Moyen-Orient et de l’hindouisme bengali. Les Bauls ne s’identifient à aucune religion organisée, système de castes, divinités particulières, temples ou lieux sacrés. Elle se concentre sur l’importance du corps physique d’une personne en tant que lieu où réside Dieu. Les Baul sont admirés pour cette liberté des conventions ainsi que pour leur musique et leur poésie.

Cette forme musicale puissante a été reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Aujourd’hui, les Bauls vivent encore principalement dans des zones rurales ou se déplacent d’un endroit à l’autre et gagnent leur vie en chantant accompagnés de l’Ektara, un instrument à une corde, du tambour Dubki et du luth Dotara. La musique Baul représente un type particulier de chant folk. Vous allez voyager pour rentrer dans un univers musical fascinant, unique et puissant ! Un concert , un spectacle , une expérience émotionnelle à vivre impérativement !!!

Tout public

Le Concert a lieu en extérieur dans le théâtre de Verdure ou dans le Dôme en cas d’intempéries.

Ouverture des portes et début du service de restauration à 19h30

Concert à 21h00

Bar sur place .

La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

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English :

Rina Das Baul concert on Friday, August 21, at 9:00 p.m. Food will be available on site starting at 7:30 p.m.; reservations required.

L’événement Concert Rina Das Baul L’âme du Bengale en musique Teloché a été mis à jour le 2026-07-09 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois