Concert Rita Rita + André Minvielle Rond-Point des Droits de l’Homme Pau

Concert Rita Rita + André Minvielle Rond-Point des Droits de l’Homme Pau jeudi 11 décembre 2025.

Concert Rita Rita + André Minvielle

Rond-Point des Droits de l’Homme La Centrifugeuse Université de PAU Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Rita Rita (bal transe)

Rita Rita, c’est depuis une dizaine d’années, Rita Macedo, Jaime Chao, Brice Matha et Louis Lubat qui partagent la route au sein du Grand Bal du parti Collectif. Ils décident de se confronter au répertoire et à la culture bahianaise de Rita pour la décaler un peu, l’emmener sur des chemins de traverses. Un instrumentarium original avec deux voix, un accordéon, un saxophone trafiqué et deux batteries ! Du forró nordestain à la transe, une rencontre entre la puissance des traditions que Rita et la folie improvisatrice uzestoise.

Le BO vélo de Babel par André Minvielle (récital vocal’chimiste)

L’éternel complice de Bernard Lubat tend des fils entre chanson et jazz, scat et tchatche, blues et musette, rap et musiques traditionnelles, autour d’un axe central l’oralité, la musicalité des langues et des parlers anciens ou nouveaux. .

Rond-Point des Droits de l’Homme La Centrifugeuse Université de PAU Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

English : Concert Rita Rita + André Minvielle

German : Concert Rita Rita + André Minvielle

Italiano :

Espanol : Concert Rita Rita + André Minvielle

L’événement Concert Rita Rita + André Minvielle Pau a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Pau