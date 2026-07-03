Informations pratiques

Paluel

Concert « Rita Rita »

Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert « Rita Rita », dans le cadre du Pacific festival.

Entre traditions populaires brésiliennes et énergie contemporaine, Rita Rita embraque le public dans un voyage musical et festif. Porté par la voix magnétique et l’accordéon de Rita Macedo, le quartet revisite les rythmes du Nordeste brésilien (forro, coco, candomblé) avec une instrumentation originale mêlant saxophone, percussions et imrpovisation. Un concert généreux où la transe, la danse et la liberté de jeu se rencontrent.

A 19h au Clos des fées.

Bar et petite restauration sur place;

Réservation conseillée. .

Le Clos des Fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Concert « Rita Rita »

L’événement Concert « Rita Rita » Paluel a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre