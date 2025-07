Concert Ritmo Flamenco Parc de la mairie Harfleur

Concert Ritmo Flamenco Parc de la mairie Harfleur vendredi 18 juillet 2025.

Concert Ritmo Flamenco

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Ritmo flamenco est un duo de musiciens spécialisé dans la musique gitane et espagnole, avec chant et guitare au rythme endiablé de la Camargue pour une ambiance garantie.

Bon voyage et bonne fiesta !

Dans le cadre d’Un Été Parc

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

English : Concert Ritmo Flamenco

Ritmo flamenco is a duo of musicians specializing in gypsy and Spanish music, with vocals and guitar to the wild rhythms of the Camargue for a guaranteed atmosphere.

Bon voyage and bon fiesta!

As part of Un Été Parc

German :

Ritmo flamenco ist ein Musikerduo, das sich auf Zigeuner- und spanische Musik spezialisiert hat. Gesang und Gitarre im wilden Rhythmus der Camargue sorgen für eine garantierte Stimmung.

Gute Reise und viel Spaß bei der Fiesta!

Im Rahmen von Un Été Parc

Italiano :

Ritmo Flamenco è un duo di musicisti specializzati in musica gitana e spagnola, con voce e chitarra che si muovono sui ritmi frenetici della Camargue per un’atmosfera di festa garantita.

Godetevi il viaggio e la fiesta!

Nell’ambito di Un Été Parc

Espanol :

Ritmo Flamenco es un dúo de músicos especializados en música gitana y española, con cante y guitarra al ritmo frenético de la Camarga para un ambiente de fiesta garantizado.

¡Disfrute del viaje y de la fiesta!

En el marco de Un Été Parc

