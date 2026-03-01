Concert Ritmos del Sol Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage

Concert Ritmos del Sol

Bar afterwork Le Triple Five
430 Allée du Royans
Bourg-de-Péage
Drôme

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 02:00:00

2026-03-13

Venez profiter d’une soirée pleine de surprises avec un live salsa du groupe Ritmos del Sol suivi de DJ Lefabrin qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

Come and enjoy an evening full of surprises, with live salsa by the group Ritmos del Sol, followed by DJ Lefabrin, who will keep you dancing until the end of the night!

