Rue de la Roquelle Coutances Manche

Début : 2025-07-13 16:00:00

Concert « Ritournelles en Sienne » chansons françaises et traditionnelles avec Bernard et Marie et leurs orgues de barbarie à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances.

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com

English : Concert « Ritournelles en Sienne » chansons françaises avec orgues de barbarie

Concert « Ritournelles en Sienne » French and traditional songs with Bernard and Marie and their barrel organs at the Notre-Dame-de-la-Roquelle chapel in Coutances.

German :

Konzert « Ritournelles en Sienne » französische und traditionelle Lieder mit Bernard und Marie und ihren Drehorgeln in der Kapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle in Coutances.

Italiano :

Concerto « Ritournelles en Sienne » canzoni francesi e tradizionali con Bernard e Marie e i loro organi a canne nella cappella di Notre-Dame-de-la-Roquelle a Coutances.

Espanol :

Concierto « Ritournelles en Sienne » Canciones francesas y tradicionales con Bernard y Marie y sus organillos en la capilla Notre-Dame-de-la-Roquelle de Coutances.

