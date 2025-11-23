Concert Rituel celtique La Maison Nevers
Concert Rituel celtique La Maison Nevers dimanche 23 novembre 2025.
Concert Rituel celtique
La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
L’orchestre des Concerts Nivernais vous invite le dimanche 23 novembre pour leur concert Rituel celtique à La Maison à NEVERS à 17h.
Au programme
– Lux Perpetua de Franck Tichelli
– Par un soir d’Halloween de Maxime Goulet, Arr. Yann Bail
– Stone Age de Thomas Doss
– Cry of the Celts de Ronan Hardiman, Arr. Peter Graham
Tarifs 10€ Gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves du Conservatoire de Nevers
Infos au 03.86.93.09.09
Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. .
La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 concertsnivernais58@gmail.com
