Concert Rituel celtique La Maison Nevers

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

L’orchestre des Concerts Nivernais vous invite le dimanche 23 novembre pour leur concert Rituel celtique à La Maison à NEVERS à 17h.

Au programme

– Lux Perpetua de Franck Tichelli

– Par un soir d’Halloween de Maxime Goulet, Arr. Yann Bail

– Stone Age de Thomas Doss

– Cry of the Celts de Ronan Hardiman, Arr. Peter Graham

Tarifs 10€ Gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves du Conservatoire de Nevers

Infos au 03.86.93.09.09

Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. .

+33 3 86 93 09 09 concertsnivernais58@gmail.com

