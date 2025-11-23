Concert Rituel celtique La Maison Nevers
Concert Rituel celtique La Maison Nevers dimanche 23 novembre 2025.
Concert Rituel celtique
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 19:30:00
2025-11-23
Pour son premier concert de la saison, les 70 musiciens de l’orchestre d’harmonie de Nevers invitent les spectateurs à une immersion celtique, avec ses rites et ses danses enivrantes. Laissez-vous surprendre !
Rendez vous dimanche 23 décembre à 17h. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
