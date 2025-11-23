Concert Rituel celtique La Maison Nevers

Concert Rituel celtique

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Pour son premier concert de la saison, les 70 musiciens de l’orchestre d’harmonie de Nevers invitent les spectateurs à une immersion celtique, avec ses rites et ses danses enivrantes. Laissez-vous surprendre !

Rendez vous dimanche 23 décembre à 17h. .

