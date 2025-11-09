Concert Rivages méditerranéens L’Annexe 23 Moëlan-sur-Mer

Concert Rivages méditerranéens

L'Annexe 23 23 Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:15:00

Autour de la compositrice et joueuse de vielle à roue Ingrid Blasco, Trobairitz rassemble la mezzo-soprano Alice Khayati, le percussionniste Mathias Mantello, et la gambiste Nathalie Le Gaouyat. Leur travail fait revivre des poésies féminines anciennes et leurs autrices oubliées, à la lumière des compositions contemporaines d’Ingrid Blasco, et les fait ainsi passeuses et passeurs de mémoire.

Rivages Méditerranéens, notre création 2025, est une balade sur le pourtour de la mer Méditerranée Italie, France, Espagne, Algérie, Turquie. Un voyage intemporel depuis l’époque médiévale dans la poésie, les pensées, les préoccupations des femmes. Depuis le jeu de la boûqâlâh renfermant des joyaux anonymes de la tradition orale féminine algérienne jusqu’à la poésie lyrique de l’orient italien ou du sud de la France tout en passant par les chansons séfarades ou le romancero viejo de l’Espagne médiévale et de la Reconquista, ces poèmes souvent déclamés sans musique racontent l’amour, le corps, la déception, la perfidie, la résilience … en un mot la vie. Les musiques instrumentales proviennent du répertoire séfarade qui, bien qu’originaire de l’Espagne médiévale et ayant résisté aux temps et déracinement, s’est imprégné au cours de ses migrations des rythmes et modes mélodiques des pays d’accueil. Les poésies sont portées par des musiques composées de nos jours, permettant d’associer littérature ancienne et modernité. .

L'Annexe 23 23 Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 81 53 23 71

