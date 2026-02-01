Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec vendredi 27 février 2026.

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Début : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27

La Maison d’Accueil de l’Île Blanche accueille un concert de l’ensemble Trobairitz dans sa chapelle.

Les musiciens vous amènent sur les rivages méditerranéens, avec de la poésie féminine du Moyen-Âge.

Musiciens
– Ingrid Blasco, vielle à roue, lecture
– Alice Khayati, flûte, percussions
– Nathalie Le Gaouyat, viole de gambe
– Mathias Mantello, percussions, chant

Prix libre et conscient.
Réservations possible par SMS.   .

