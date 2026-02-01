Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec
Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche
Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
La Maison d’Accueil de l’Île Blanche accueille un concert de l’ensemble Trobairitz dans sa chapelle.
Les musiciens vous amènent sur les rivages méditerranéens, avec de la poésie féminine du Moyen-Âge.
Musiciens
– Ingrid Blasco, vielle à roue, lecture
– Alice Khayati, flûte, percussions
– Nathalie Le Gaouyat, viole de gambe
– Mathias Mantello, percussions, chant
Prix libre et conscient.
Réservations possible par SMS. .
Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 81 53 23 71
