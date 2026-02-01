Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La Maison d’Accueil de l’Île Blanche accueille un concert de l’ensemble Trobairitz dans sa chapelle.

Les musiciens vous amènent sur les rivages méditerranéens, avec de la poésie féminine du Moyen-Âge.

Musiciens

– Ingrid Blasco, vielle à roue, lecture

– Alice Khayati, flûte, percussions

– Nathalie Le Gaouyat, viole de gambe

– Mathias Mantello, percussions, chant

Prix libre et conscient.

Réservations possible par SMS. .

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 81 53 23 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche

L’événement Concert Rivages Méditérrannéens à l’Île Blanche Locquirec a été mis à jour le 2026-02-14 par OT BAIE DE MORLAIX