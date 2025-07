Concert Rives d’été Soak Up The Sun (Pop, Folk, Country, Blues) Plaine des sports Fontenay-le-Comte

Plaine des sports (Près de l’aire de camping-car) Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-07-31 19:00:00

fin : 2025-07-31 21:00:00

2025-07-31

Les Concerts des Rives d’été, c’est gratuit et c’est tous les jeudis de 19h à 21h du 3 juillet au 7 août !

Soak Up The Sun (Pop, Folk, Country, Blues) vous présentera des reprises des chanteuses des années 90/2000 comme Alanis Morissette, Cheryl Crow…mais aussi quelques compositions de Sandy, la chanteuse du groupe.

Avec la présence de food-trucks pour une petite restauration.

Place à la musique! .

Plaine des sports (Près de l’aire de camping-car) Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

English :

Les Concerts des Rives d?été is free and takes place every Thursday from 7pm to 9pm from July 3 to August 7!

German :

Die Sommerkonzerte der Uferpromenade sind kostenlos und finden vom 3. Juli bis zum 7. August jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr statt!

Italiano :

Les Concerts des Rives d’été sono gratuiti e si svolgono ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.00 dal 3 luglio al 7 agosto!

Espanol :

Les Concerts des Rives d’été son gratuitos y se celebran todos los jueves, de 19:00 a 21:00 horas, del 3 de julio al 7 de agosto

