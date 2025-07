Concert RMaxX Rue du Moine Manon Prémanon

Concert RMaxX Rue du Moine Manon Prémanon mercredi 16 juillet 2025.

Concert RMaxX

Rue du Moine Manon Parking de l’école Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

RMaxX un One Man Band jamais vu auparavant. Sans aucun équivalent Chant / Basse / Beatbox

/ Pédales d’Effets . Le tout bouclé 100 % en Temps Réel, 100 % Live.

Inspiré par les Red Hot Chili Peppers, Tash Sultana, Ratatat, Massive Attack, Chet Baker, et tant

d’autres, tous les styles sont abordés. Avec comme unique point d’encrage RMaxX.

Après 4 années de travail et de réflexion, RMaxX sort son 1er album 12 Titres fin 2023 “Chapter 1 Time”.

Riche d’une carrière de plus de 15 ans, plus de 30 groupes, plus de 30 albums, plus de 700 concerts, RMaxX est la synthèse du parcours d’un artiste arrivant à maturité. Seul, et sans aucune limite. .

Rue du Moine Manon Parking de l’école Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert RMaxX

German : Concert RMaxX

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert RMaxX Prémanon a été mis à jour le 2025-06-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses