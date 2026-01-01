Concert RMG Duo Spina & Benignetti Gien
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-01-25 17:00:00
Dimanche 25 janvier à 17h, l’auditorium de Gien accueille le duo Spina & Benignetti pour un concert Schubert organisé par les Rencontres Musicales de Gien.
Le duo Spina & Benignetti se produit à l’auditorium de Gien le dimanche 25 janvier à 17h. Les deux pianistes interpréteront de grandes œuvres de Schubert pour piano à quatre mains, dont la Fantaisie de 1828 et une transcription du célèbre quintette La Truite. 15 .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 65 16
English:
Sunday January 25 at 5pm, the Gien auditorium welcomes the duo Spina & Benignetti for a Schubert concert organized by the Rencontres Musicales de Gien.
