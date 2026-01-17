Concert RMG Elise Bertrand & Maëlle Martin Gien

Concert RMG Elise Bertrand & Maëlle Martin

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2026-03-08 17:00:00

Concert organisé par Les Rencontres Musicales de Gien

Dans le cadre de la Journée de la Femme 2026, le concert Femmes de caractère met à l’honneur les femmes qui ont marqué l’histoire musicale.

La violoniste et compositrice Élise Bertrand et la harpiste Maëlle Martin proposent un programme sensible et engagé.

Billetterie possible: à l'office de tourisme

La maison de la presse

https://www.rencontresmusicalesdegien.fr 15 .

+33 6 26 18 65 16

