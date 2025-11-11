Concert RMG Gien

Concert RMG

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 17:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

L’association RMG vous propose un concert le mardi 11 novembre.

L’association RMG organise un concert le mardi 11 novembre à 17h, à l’Auditorium de Gien.

Tarif unique 10 €

Billets en vente

En ligne sur le site de RMG

Sur place, le jour du concert (dans la limite des places disponibles) 10 .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 65 16

English :

The RMG association invites you to a concert on Tuesday November 11.

German :

Der Verein RMG bietet Ihnen am Dienstag, den 11. November ein Konzert an.

Italiano :

L’associazione RMG propone un concerto martedì 11 novembre.

Espanol :

La asociación RMG ofrece un concierto el martes 11 de noviembre.

