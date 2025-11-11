Concert RMG Gien
Concert RMG Gien mardi 11 novembre 2025.
Concert RMG
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
L’association RMG organise un concert le mardi 11 novembre à 17h, à l’Auditorium de Gien.
Tarif unique 10 €
Billets en vente
En ligne sur le site de RMG
Sur place, le jour du concert (dans la limite des places disponibles) 10 .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 18 65 16
English :
The RMG association invites you to a concert on Tuesday November 11.
German :
Der Verein RMG bietet Ihnen am Dienstag, den 11. November ein Konzert an.
Italiano :
L’associazione RMG propone un concerto martedì 11 novembre.
Espanol :
La asociación RMG ofrece un concierto el martes 11 de noviembre.
