Concert : Roahzon fait honneur à l’Estacade, Promenade François Lebel, Sainte-Adresse

Informations pratiques

Concert : Roahzon fait honneur à l’Estacade Dimanche 20 septembre, 11h00 Promenade François Lebel Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’Estacade, même si elle est aujourd’hui déconstruite, demeure un symbole patrimonial fort de Sainte-Adresse. À son emplacement exact, où reste du béton, Roahzon (cinq cuivres) vous invite à un concert aux sonorités variées. Un moment musical unique, entre patrimoine et convivialité, pour faire résonner à nouveau ce lieu emblématique de la commune.

Durée du concert : 1 h

Promenade François Lebel Promenade François Lebel, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

L’Estacade, même si elle est aujourd’hui déconstruite, demeure un symbole patrimonial fort de Sainte-Adresse. À son emplacement exact, où reste du béton, Roahzon (cinq cuivres) vous invite à un aux à…