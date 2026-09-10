Concert : Roahzon fait honneur à l’Estacade, Promenade François Lebel, Sainte-Adresse
dimanche 20 septembre 2026 · Promenade François Lebel · Sainte-Adresse
Informations pratiques
Concert : Roahzon fait honneur à l’Estacade Dimanche 20 septembre, 11h00 Promenade François Lebel Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
L’Estacade, même si elle est aujourd’hui déconstruite, demeure un symbole patrimonial fort de Sainte-Adresse. À son emplacement exact, où reste du béton, Roahzon (cinq cuivres) vous invite à un concert aux sonorités variées. Un moment musical unique, entre patrimoine et convivialité, pour faire résonner à nouveau ce lieu emblématique de la commune.
Durée du concert : 1 h
Promenade François Lebel Promenade François Lebel, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie
L’Estacade, même si elle est aujourd’hui déconstruite, demeure un symbole patrimonial fort de Sainte-Adresse. À son emplacement exact, où reste du béton, Roahzon (cinq cuivres) vous invite à un aux à…
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