Concert Rob Clearfield 4tet | Voice in the Wilderness Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Rob Clearfield 4tet | Voice in the Wilderness

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

Convoquant tout ce qui a enrichi son bagage de musicien, Rob Clearfield, accompagné de Fred Pasqua, Simon Tailleu et du trompettiste Hermon Mehari, dévoile un univers personnel d’une grande densité.

Celui que la Chicago Tribune considère comme l’un des pianistes de jazz de Chicago parmi les plus poétiques a quitté les rives du lac Michigan pour se rendre sur le rivage de la Méditerranée, et faire de Marseille sa ville d’adoption.

Empreint de mystères et de poésie, révélant titre après titre ses beautés, son nouvel album Voice in the Wilderness marque sans conteste l’apparition d’un musicien qui n’a pas fini de nous enchanter. .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Drawing on everything that has enriched his musical background, Rob Clearfield, accompanied by Fred Pasqua, Simon Tailleu, and trumpeter Hermon Mehari, unveils a personal universe of great depth.

