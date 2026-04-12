Concert Robert et Clara Schumann Eglise Saint-Dominique Paris

Le

chœur Les Voix d’Île de France

proposent pour ce concert Drei Gemischte Chöre de Clara Schumann et le Requiem

op 148 de Robert Schumann. Le Requiem sera joué dans sa version pour piano

seul, version écrite par Robert Schumann lui-même.

Le

chœur Les Voix d’Île de France sera accompagné par quatre

solistes, Morgane Collomb (soprano), Françoise Galais (alto), Ambroise Divaret (ténor) et Jonas Mordzinzki (basse), et par la pianiste Junko Suzuki.

L’association Les Voix d’Île de France a le grand plaisir d’organiser le concert de musique chorale Robert et Clara Schumann, dirigé par David Bray.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Tarifs et réservation sur le site :

https://www.voixdiledefrance.fr/

Pour tout renseignement :

06 87

21 60 89 – contact@voixdiledefrance.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Dominique 20 rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris

https://www.voixdiledefrance.fr/ +33687216089 contact@voixdiledefrance.fr



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