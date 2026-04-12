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Concert Robert et Clara Schumann Eglise Saint-Dominique Paris

Concert Robert et Clara Schumann Eglise Saint-Dominique Paris

Concert Robert et Clara Schumann Eglise Saint-Dominique Paris dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Eglise Saint-Dominique

Adresse : 20 rue de la Tombe-Issoire

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : <p>Tarifs et réservation sur le site :</p><p>https://www.voixdiledefrance.fr/</p><p></p><p><b>Pour tout renseignement : </b></p><p><b>06 87 21 60 89 - </b><b>contact@voixdiledefrance.fr</b><b></b></p>

Le
chœur Les Voix d’Île de France
proposent pour ce concert Drei Gemischte Chöre de Clara Schumann et le Requiem
op 148 de Robert Schumann. Le Requiem sera joué dans sa version pour piano
seul, version écrite par Robert Schumann lui-même.

Le
chœur Les Voix d’Île de France sera accompagné par quatre
solistes, Morgane Collomb (soprano), Françoise Galais (alto), Ambroise Divaret (ténor) et Jonas Mordzinzki (basse), et par la pianiste Junko Suzuki.

L’association Les Voix d’Île de France a le grand plaisir d’organiser le concert de musique chorale Robert et Clara Schumann, dirigé par David Bray.
Le dimanche 12 avril 2026
de 16h00 à 18h00
payant

Tarifs et réservation sur le site :

https://www.voixdiledefrance.fr/

Pour tout renseignement :

06 87
21 60 89 – contact@voixdiledefrance.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00

Eglise Saint-Dominique 20 rue de la Tombe-Issoire  75014 Paris
https://www.voixdiledefrance.fr/ +33687216089 contact@voixdiledefrance.fr


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