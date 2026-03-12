Concert Robert Jon & The Wreck La Traverse, salle de spectacle Cléon
Concert Robert Jon & The Wreck La Traverse, salle de spectacle Cléon samedi 24 octobre 2026.
Concert Robert Jon & The Wreck
La Traverse, salle de spectacle 37 Rue Luis Corvalan Cléon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Une vague de rock du sud californien déferle sur la Traverse
Depuis le sud de la Californie, Robert Jon and the Wreck ont su électriser les foules du monde entier avec leur mélange unique de rock sudiste et de soul de la Côte Ouest des Etats Unis. Le groupe a partagé la scène avec des artistes comme Joe Bonamassa, Rival Sons ou Buddy Guy. Ces expériences en ont fait un groupe de scène redoutable. Les chansons de Robert Jon and the Wreck sont le fruit d’une fusion intense entre la guitare Solo de Henri James, la puissance et les harmonies vocales de Robert Jon et l’énergie déferlante du reste du groupe. .
La Traverse, salle de spectacle 37 Rue Luis Corvalan Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 81 25 25 accueil@latraverse.org
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English : Concert Robert Jon & The Wreck
L’événement Concert Robert Jon & The Wreck Cléon a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité