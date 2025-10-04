Concert Robin Maxime Cathédrale Notre-Dame Die
Concert Robin Maxime Cathédrale Notre-Dame Die samedi 4 octobre 2025.
Concert Robin Maxime
Cathédrale Notre-Dame 3 rue Notre-Dame Die Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne dans un merveilleux voyage. Programme particulièrement varié et magistralement interprété par le jeune virtuose. Chef-d’oeuvres classiques, espagnols et sud-américains.
Cathédrale Notre-Dame 3 rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@robinmaxime.fr
English :
Robin Maxime, a virtuoso guitarist with deep sensitivity, takes us on a wonderful journey. A particularly varied program, masterfully interpreted by this young virtuoso. Classical, Spanish and South American masterpieces.
German :
Robin Maxime, ein virtuoser Gitarrist mit einer tiefen Sensibilität, nimmt uns mit auf eine wunderbare Reise. Das Programm ist besonders abwechslungsreich und wird von dem jungen Virtuosen meisterhaft interpretiert. Klassische, spanische und südamerikanische Meisterwerke.
Italiano :
Robin Maxime, chitarrista virtuoso dalla profonda sensibilità, ci accompagna in un viaggio meraviglioso. Un programma particolarmente vario, magistralmente interpretato da questo giovane virtuoso. Capolavori classici, spagnoli e sudamericani.
Espanol :
Robin Maxime, guitarrista virtuoso de profunda sensibilidad, nos embarca en un maravilloso viaje. Un programa particularmente variado, interpretado magistralmente por este joven virtuoso. Obras maestras clásicas, españolas y sudamericanas.
