Concert Robinson Khoury Magic Mirrors Istres

Concert Robinson Khoury

Jeudi 9 octobre 2025 de 20h à 21h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:00:00

2025-10-09

Jeune virtuose du trombone, à seulement 30 ans Robinson Khoury s’impose à coup sûr comme l’un des grands noms du jazz actuel.

Cet instrumentiste exceptionnel est capable de puiser dans la tradition du jazz comme dans ses amours électroniques. Son dernier album, Mÿa, est une exploration de ses racines libanaises et l’illustration parfaite de sa singularité, révélant un monde musical empreint d’une magie à l’épreuve des modes et du temps. Il a remporté le prix Django Reinhardt de l’Académie du jazz qui récompense le meilleur musicien français de jazz de l’année 2024. Pour cette soirée exceptionnelle, il sera accompagné par l’envoûtante chanteuse Natacha Atlas. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

A young trombone virtuoso, Robinson Khoury, only 30 years old, has established himself as one of the great names in jazz today.

German :

Robinson Khoury ist ein junger Posaunenvirtuose und mit nur 30 Jahren einer der großen Namen des aktuellen Jazz.

Italiano :

Giovane virtuoso del trombone a soli 30 anni, Robinson Khoury è senza dubbio uno dei più grandi nomi del jazz di oggi.

Espanol :

Joven virtuoso del trombón con sólo 30 años, Robinson Khoury es sin duda uno de los grandes nombres del jazz actual.

