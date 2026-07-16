Informations pratiques

Mulhouse

Concert Rocamadour au profit de la réhabilitation du Jardin Miquey

10 rue Magenta Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

L’Eglise Saint-Étienne de Mulhouse accueille un concert exceptionnel de l’Ensemble la Sportelle, formation de référence de la Fondation Rocamadour – Musique sacrée.

Cette soirée est organisée au profit de la réhabilitation du pavillon du Jardin Miquey, projet soutenu par la Fondation du patrimoine.

Sous la direction du chef britannique Owain Park, l’ensemble interpréte Media Vita, un programme d’une grande intensité où dialoguent les chefs-d’œuvre de la Renaissance et les plus belles pages de la création contemporaine.

Inspiré d’une antienne grégorienne du 11ème siècle, Media Vita est une méditation musicale sur la fragilité de la vie, la mémoire et l’espérance. Les œuvres de Kerensa Briggs, Byrd, Victoria, Gesualdo, Górecki, Arvo Pärt et d’autres compositeurs composent un parcours spirituel et artistique d’une rare émotion.

Fondé à Rocamadour, l’Ensemble la Sportelle s’est imposé en quelques années comme l’une des formations vocales françaises les plus remarquées, invitée dans de nombreux festivals et salles prestigieuses en France et à l’international.

En réservant votre place, vous participez directement à la sauvegarde d’un patrimoine emblématique de Mulhouse tout en vivant une expérience musicale d’exception. .

10 rue Magenta Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est christian@caoduro.net

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English :

L’événement Concert Rocamadour au profit de la réhabilitation du Jardin Miquey Mulhouse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace