Concert Rock 4 life 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Concert Rock 4 life

1 Avenue du Haut Crépon 1 AVENUE DU HAUT CREPON Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’association Rock 4 Life revient pour soutenir la lutte contre le cancer avec un concert exceptionnel de Yarol Poupaud, figure emblématique du rock français, accompagné en première partie par le quatuor caennais Les Moutons Électriques.

En mission pour lutter contre le cancer depuis trois ans, l’association Rock 4 Life revient avec une montée en puissance sans précédent.

Yarol Poupaud, guitariste survolté, chanteur habité et véritable bête de scène, répond présent pour la cause. Figure emblématique du rock hexagonal, il s’est d’abord imposé comme membre fondateur du groupe FFF, pionnier du funk rock français des années 1990. Il a multiplié les expériences et les rencontres en se produisant sur les grandes scènes aux côtés du légendaire Johnny Hallyday ainsi que du groupe Niagara. Avec son jeu de guitare instinctif et son sens aigu du rythme, il a façonné une signature sonore unique, à la croisée du rock, du funk et de la soul.

Un concert de Yarol Poupaud se vit pleinement l’énergie qu’il dégage à travers ses rythmiques puissantes et ses solos envoutants est à ressentir en direct.

En première partie, le quatuor caennais Les Moutons Électriques enflammera la scène comme en 2024, avec des reprises et des compositions énergiques portées par la voix envoûtante et puissante de leur chanteuse. .

1 Avenue du Haut Crépon 1 AVENUE DU HAUT CREPON Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 47 96 13 associationrock4life@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rock 4 life

The Rock 4 Life charity is back to support the fight against cancer with an exceptional concert featuring Yarol Poupaud, a leading figure in French rock, supported by the Caen quartet Les Moutons Électriques.

L’événement Concert Rock 4 life Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Caen la Mer