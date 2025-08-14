Concert Rock 60/80 Partie 2 « Couleur Coton » Haguenau
Concert Rock 60/80 Partie 2 « Couleur Coton » Haguenau jeudi 14 août 2025.
Concert Rock 60/80 Partie 2 « Couleur Coton »
62a ROUTE DE SCHWEIGHOUSE Haguenau Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-08-14 20:00:00
fin : 2025-08-14 22:30:00
2025-08-14
Les grandes légendes du rock des années 60 à 80 un rendez-vous estival devenu incontournable et décliné en 2 dates pour deux répertoires qui se complètent dans le jardin de Valérie et Jean-Luc Wehinger.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h Burger avec le food-truck le Cozy Brasserie le Refuge
Profitez de cette pré-vente à 12€ pour les 140 places assises sous préau ! Sur place 15€
Non remboursable placement libre gratuit pour les enfants .
62a ROUTE DE SCHWEIGHOUSE Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60
English :
The great rock legends of the 60’s to 80’s: a summer event that’s become a must, with 2 dates for two complementary repertoires in the garden of Valérie and Jean-Luc Wehinger.
German :
Die großen Rocklegenden der 60er bis 80er Jahre: Ein mittlerweile unumgängliches Sommerereignis, das an zwei Terminen stattfindet und zwei sich ergänzende Repertoires im Garten von Valérie und Jean-Luc Wehinger bietet.
Italiano :
Le grandi leggende del rock dagli anni ’60 agli anni ’80: un appuntamento estivo ormai imperdibile, con 2 date per due repertori complementari nel giardino di Valérie e Jean-Luc Wehinger.
Espanol :
Las grandes leyendas del rock de los 60 a los 80: una cita estival ineludible, con 2 citas para dos repertorios complementarios en el jardín de Valérie y Jean-Luc Wehinger.
L’événement Concert Rock 60/80 Partie 2 « Couleur Coton » Haguenau a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau