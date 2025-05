Concert Rock 90 avec les Deep Turtles – Marcilly-en-Villette, 6 juin 2025 20:00, Marcilly-en-Villette.

Loiret

Concert Rock 90 avec les Deep Turtles 76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Envie de vibrer au son des classiques du rock des années 90 ? Rendez-vous le vendredi 6 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit avec les Deep Turtles !

Ambiance conviviale, riffs endiablés et bonne humeur au programme

Envie de vibrer au son des classiques du rock des années 90 ? Rendez-vous le vendredi 6 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit avec les Deep Turtles !

Ambiance conviviale, riffs endiablés et bonne humeur au programme .

76 Place de l’Église

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06

English :

Feel like rocking out to some classic 90s rock? Join us on Friday June 6 at 8pm at the Au Ventre Jaune bar in Marcilly-en-Villette for a free concert with the Deep Turtles!

A friendly atmosphere, frenzied riffs and good humor are on the program

German :

Haben Sie Lust, zu den Klängen der Rockklassiker der 90er Jahre zu vibrieren? Dann treffen Sie sich am Freitag, den 6. Juni um 20 Uhr in der Bar Au Ventre Jaune in Marcilly-en-Villette zu einem kostenlosen Konzert mit den Deep Turtles!

Gesellige Atmosphäre, wilde Riffs und gute Laune stehen auf dem Programm

Italiano :

Avete voglia di un po’ di rock classico anni ’90? Unitevi a noi venerdì 6 giugno alle 20.00 al bar Au Ventre Jaune di Marcilly-en-Villette per un concerto gratuito con i Deep Turtles!

Il programma prevede un’atmosfera amichevole, riff frenetici e buon umore

Espanol :

¿Te apetece un poco de rock clásico de los 90? Únete a nosotros el viernes 6 de junio a las 20:00 en el bar Au Ventre Jaune de Marcilly-en-Villette para asistir a un concierto gratuito de Deep Turtles

Ambiente agradable, riffs frenéticos y buen humor

L’événement Concert Rock 90 avec les Deep Turtles Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2025-05-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN