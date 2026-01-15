Concert Rock à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Concert Rock à Bucey lès Gy

Le site du Hot’Zone Festival vous accueille pour un événement rock avec le groupe bisontin 2097 samedi 21 février. Sur scène, 3 gars, 1 fille qui vont vous faire vibrer et danser ! Comme d’hab une ambiance chaleureuse (en intérieur) et locale avec buvette et restauration bien d’chez nous ! Mais attention, les places sont limitées. Réservation sur le site. .

