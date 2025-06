Concert Rock Addict Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 4 juillet 2025 20:00

Haute-Loire

Concert Rock Addict Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

2025-07-04

Rock Addict débarque au camping pour faire trembler les feuilles.

Ambiance électrique assurée.

Un seul mot d’ordre du rock, un point c’est tout !

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Rock Addict comes to the campsite to shake the leaves.

Electric atmosphere guaranteed.

Rock and that’s it!

German :

Rock Addict kommt auf den Campingplatz, um die Blätter zu schütteln.

Elektrische Stimmung ist garantiert.

Ein einziges Motto: Rockmusik, Punkt!

Italiano :

Rock Addict viene in campeggio per scuotere le foglie.

Un’atmosfera elettrica garantita.

Rock, non c’è che dire!

Espanol :

Rock Addict llega al camping para agitar las hojas.

Un ambiente eléctrico garantizado.

Rock, ¡no hay más que hablar!

L'événement Concert Rock Addict Céaux-d'Allègre a été mis à jour le 2025-06-19