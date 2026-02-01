Concert rock alternatif avec le diner de famille Le sonneur bar associatif Montbron
Concert rock alternatif avec le diner de famille Le sonneur bar associatif Montbron samedi 14 février 2026.
Concert rock alternatif avec le diner de famille
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Concert rock alternatif.
.
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alternative rock concert.
L’événement Concert rock alternatif avec le diner de famille Montbron a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord