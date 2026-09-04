Concert rock au Kayak Salle Le Kayak Saint-Aigulin
samedi 17 octobre 2026 · Salle Le Kayak · Saint-Aigulin
Informations pratiques
Saint-Aigulin
Concert rock au Kayak
Salle Le Kayak Rue Paul Cézanne Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
[RENTREE XXL] Hey Hey hey c’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit reprise au Kayak également !
.
Salle Le Kayak Rue Paul Cézanne Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lekayak.assoamsa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[XXL BACK-TO-SCHOOL] Hey, hey, hey—it’s back-to-school time! And back-to-school means it’s back to business at Kayak, too!
L’événement Concert rock au Kayak Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Saint-Aigulin (Charente-Maritime)
- Journée Européenne du Patrimoine à Saint Aigulin Eglise Saint-Aigulin 18 septembre 2026
- Fête des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin 2 octobre 2026