UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aigulin

Concert rock au Kayak Salle Le Kayak Saint-Aigulin

samedi 17 octobre 2026 · Salle Le Kayak · Saint-Aigulin

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle Le Kayak
Adresse
Rue Paul Cézanne
Ville
17360 Saint-Aigulin
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Aigulin

Concert rock au Kayak

Salle Le Kayak Rue Paul Cézanne Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

[RENTREE XXL] Hey Hey hey c’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit reprise au Kayak également !
  .

Salle Le Kayak Rue Paul Cézanne Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lekayak.assoamsa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[XXL BACK-TO-SCHOOL] Hey, hey, hey—it’s back-to-school time! And back-to-school means it’s back to business at Kayak, too!

L’événement Concert rock au Kayak Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Saint-Aigulin (Charente-Maritime)