Concert rock avec Clem Norman à L’appart Coiffure Blonde et Barbu, L’appart Coiffure Blonde et Barbu, Clamart

Concert rock avec Clem Norman à L’appart Coiffure Blonde et Barbu Vendredi 20 mars, 19h00 L’appart Coiffure Blonde et Barbu Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019cb01d-5a05-7060-aa54-d40d62889bff (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers musical de Clem Norman lors d’un concert rock intimiste à L’appart Coiffure Blonde et Barbu, à Clamart. Ce lieu chaleureux vous accueille pour une soirée unique, où la musique et l’authenticité seront au rendez-vous. Inspiré par Ed Sheeran et John Butler, Clem Norman partage avec vous ses morceaux aux influences folk et pop. Une rencontre musicale qui promet de belles émotions et une énergie communicative. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience musicale inédite et de soutenir un artiste talentueux. 20/03/2026 L’appart Coiffure Blonde et Barbu, Clamart À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019cb01d-5a05-7060-aa54-d40d62889bff

L’appart Coiffure Blonde et Barbu Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019cb01d-5a05-7060-aa54-d40d62889bff »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019cb01d-5a05-7060-aa54-d40d62889bff »}]

Concert rock intimiste avec Clem Norman à Clamart, 20 mars. 10€, places limitées. Hormur Musique