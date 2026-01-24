Concert Rock avec Jaxe Saint-Martial-d’Artenset
Concert Rock avec Jaxe Saint-Martial-d’Artenset samedi 7 février 2026.
Concert Rock avec Jaxe
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Concert de Rock-Jaxe à 20h30 au Foyer Communal Prix libre 07 86 43 82 85 .
Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Rock avec Jaxe
L’événement Concert Rock avec Jaxe Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-01-20 par Vallée de l’Isle en Périgord