Concert Rock avec Jaxe Saint-Martial-d’Artenset

Concert Rock avec Jaxe

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Concert de Rock-Jaxe à 20h30 au Foyer Communal Prix libre 07 86 43 82 85 .

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 43 82 85 mic.stmartial@gmail.com

English : Concert Rock avec Jaxe

