Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Rock Cour d’école Bagnot

Concert Rock Cour d’école Bagnot vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Cour d'école

Adresse : 1 rue de Nuits st georges

Ville : 21700 Bagnot

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bagnot

Concert Rock

Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert Rock à Bagnot !
L’association La Sereine organise son concert annuel
avec le groupe les Boulie’s qui font des reprises de chansons que tout le monde connaît !   .

Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 74 93 23  associationlasereine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rock

L’événement Concert Rock Bagnot a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1