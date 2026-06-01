Concert Rock Cour d’école Bagnot
Concert Rock Cour d’école Bagnot vendredi 12 juin 2026.
Bagnot
Concert Rock
Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert Rock à Bagnot !
L’association La Sereine organise son concert annuel
avec le groupe les Boulie’s qui font des reprises de chansons que tout le monde connaît ! .
Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 74 93 23 associationlasereine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Rock
L’événement Concert Rock Bagnot a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1