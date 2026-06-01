Concert Rock Cour d’école Bagnot

Bagnot

Concert Rock

Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert Rock à Bagnot !

L’association La Sereine organise son concert annuel

avec le groupe les Boulie’s qui font des reprises de chansons que tout le monde connaît ! .

Cour d’école 1 rue de Nuits st georges Bagnot 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 74 93 23 associationlasereine@gmail.com

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English : Concert Rock

L’événement Concert Rock Bagnot a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1