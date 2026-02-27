Concert Rock Bass Electro Bandit Bandit + SYBR17

95 Boulevard du Président Carnot Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Bandit Bandit rallume la mèche. Deux ans après son premier album, le duo le plus sulfureux du rock hexagonal revient avec Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas .

SYBR17 présente son spectacle Passagères , un voyage singulier emprunt de sonorités synthétiques et de dialogues intimes.

BANDIT BANDIT Rock

Bandit Bandit rallume la mèche. Deux ans après son premier album, le duo le plus sulfureux du rock hexagonal revient avec Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas . Un disque plus frontal, plus catchy et d’une grande maîtrise.

Révélé il y a quelques saisons grâce au potentiel abrasif de ses riffs, le duo formé par Maëva et Hugo impose sa stylistique musicale pour le moins singulière dans l’hexagone, ainsi qu’une aisance insolente à manier la langue française.

SYBR17 Bass électro

Seul en scène, SYBR17 présente son spectacle vidéo-musical Passagères , un voyage singulier emprunt de sonorités synthétiques et de dialogues intimes.

Habituellement cantonnée aux labeurs les plus discrets, la basse électrique est ici mise en avant dans un emploi complètement détourné, alors que deux voix féminines, en off, s’épanchent sur les frasques de leurs vies sentimentales. .

95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 59 54 accueil@le-florida.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rock Bass Electro Bandit Bandit + SYBR17

Bandit Bandit lights the fuse. Two years after their debut album, the most sulphurous duo in French rock return with Cavalcades? Ce que la nuit ne dit pas .

SYBR17 present their show Passagères , a singular journey of synthetic sounds and intimate dialogues.

L’événement Concert Rock Bass Electro Bandit Bandit + SYBR17 Agen a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Destination Agen