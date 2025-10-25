Concert Rock La Tourbière, Bois d’Amont Bois-d’Amont
Concert Rock La Tourbière, Bois d’Amont Bois-d’Amont samedi 25 octobre 2025.
Concert Rock
La Tourbière, Bois d’Amont 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00
Date(s) :
2025-10-25
?? Ybelio présente…
UNE SOIRÉE ROCK À BOIS D’AMONT !
?? 3 groupes. 1 salle. Du live.
?? Samedi 25 octobre
?? Salle de la Tourbière Bois d’Amont
?? 20€ / tarif unique
Au programme
*Johnny Mafia
Style & origine Quatuor de rock garage formé en 2010 à Sens (Yonne), au son brut tourné vers le grunge et le garage ; comparé à Nirvana ou Ty Segall
Style & origine Quatuor de rock garage formé en 2010 à Sens (Yonne), au son brut tourné vers le grunge et le garage ; comparé à Nirvana ou Ty Segall
Discographie & énergie scénique Plusieurs albums marquants dont Michel Michel Michel (2016), Princes de l’amour (2018), Sentimental (2021) et 2024 Année du Dragon
Plus de 450 concerts à leur actif, ils sont devenus une référence du live hexagonal
Salles prestigieuses & festivals
Paléo Festival (Nyon, Suisse 25 juillet 2019) Johnny Mafia y a joué, se hissant aux côtés d’artistes internationaux réputés
La Maroquinerie (Paris) Concert le 5 avril 2024
Le Trianon (Paris) Programmés le 18 juin 2024
* NASTYJOE:
Origine & style Groupe indie-rock bordelais (actif d’environ 2017) mêlant post-punk, rock alternatif, avec des influences comme Arctic Monkeys, The Strokes ou Television
Scène & accompagnements Sélectionnés dans La Pépinière , dispositif du Krakatoa (Mérignac), ils y ont joué lors de la “Pépinière Party”
Salles renommées
Astrodome (Bordeaux Rock Festival) Une salle emblématique de la scène rock bordelaise
Cabaret Sauvage (Paris) Une salle mythique où ils ont aussi joué, avec une ambiance forte.
Pistes scéniques & énergie Plus de 200 concerts à travers la France depuis leur formation
*Les Forces de l’Orge
Style & univers Chanson française festive, mêlant punk, hip-hop, électro et humour revendicatif, avec un second degré engagé
Les Forces de l’Orge
Album notable Plus de Peur que de Malt (sorti le 15 mars 2023), salué pour sa verve contestataire joyeuse
Scène & tournées
Ils tournent régulièrement dans le Jura, la Bourgogne, la Suisse et l’Italie
Salles ou scènes de référence Festival, lieux régionaux reconnus comme La Laiterie / Le Point d’Eau à Strasbourg (avec Soviet Suprem) .
La Tourbière, Bois d’Amont 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Rock
German : Concert Rock
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Rock Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-09-03 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses