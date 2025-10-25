Concert Rock La Tourbière, Bois d’Amont Bois-d’Amont

La Tourbière, Bois d’Amont 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

?? Ybelio présente…

UNE SOIRÉE ROCK À BOIS D’AMONT !

?? 3 groupes. 1 salle. Du live.

?? Samedi 25 octobre

?? Salle de la Tourbière Bois d’Amont

?? 20€ / tarif unique

Au programme

*Johnny Mafia

Style & origine Quatuor de rock garage formé en 2010 à Sens (Yonne), au son brut tourné vers le grunge et le garage ; comparé à Nirvana ou Ty Segall

Discographie & énergie scénique Plusieurs albums marquants dont Michel Michel Michel (2016), Princes de l’amour (2018), Sentimental (2021) et 2024 Année du Dragon

Plus de 450 concerts à leur actif, ils sont devenus une référence du live hexagonal

Salles prestigieuses & festivals

Paléo Festival (Nyon, Suisse 25 juillet 2019) Johnny Mafia y a joué, se hissant aux côtés d’artistes internationaux réputés

La Maroquinerie (Paris) Concert le 5 avril 2024

Le Trianon (Paris) Programmés le 18 juin 2024

* NASTYJOE:

Origine & style Groupe indie-rock bordelais (actif d’environ 2017) mêlant post-punk, rock alternatif, avec des influences comme Arctic Monkeys, The Strokes ou Television

Scène & accompagnements Sélectionnés dans La Pépinière , dispositif du Krakatoa (Mérignac), ils y ont joué lors de la “Pépinière Party”

Salles renommées

Astrodome (Bordeaux Rock Festival) Une salle emblématique de la scène rock bordelaise

Cabaret Sauvage (Paris) Une salle mythique où ils ont aussi joué, avec une ambiance forte.

Pistes scéniques & énergie Plus de 200 concerts à travers la France depuis leur formation

*Les Forces de l’Orge

Style & univers Chanson française festive, mêlant punk, hip-hop, électro et humour revendicatif, avec un second degré engagé

Les Forces de l’Orge

Album notable Plus de Peur que de Malt (sorti le 15 mars 2023), salué pour sa verve contestataire joyeuse

Scène & tournées

Ils tournent régulièrement dans le Jura, la Bourgogne, la Suisse et l’Italie

Salles ou scènes de référence Festival, lieux régionaux reconnus comme La Laiterie / Le Point d’Eau à Strasbourg (avec Soviet Suprem) .

La Tourbière, Bois d’Amont 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

