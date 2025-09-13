Concert Rock Bottom boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

Plongez dans le rock au Centre Nautique de la Cormorane à Saint-Michel-Chef-Chef !

Amateurs de voile ou amateurs de musique, le rendez-vous est donné à La Cormorane !

Dans le cadre de la course » les vauriens » , le groupe musical Rock Bottom animera votre soirée du samedi 13 septembre. Une pause dans la compétition et un vrai moment de convivialité avec les compétiteurs pour une soirée dansante sur la terrasse du Centre Nautique La Cormorane.

Au programme

du rock des années 60/70

du rock irlandais

et bien d’autres morceaux choisis pour bouger au rythme des guitares

A noter

un bar éphémère sera tenu par les bénévoles de l’association

concert gratuit (participation libre, chapeau au bar)

ouvert à tous

boulevard de l’Océan BP 18 Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 82 99 cncormorane@gmail.com

