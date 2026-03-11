Concert Rock Music’All Coffee Dax
Concert Rock Music’All Coffee Dax samedi 14 mars 2026.
Concert Rock
Music’All Coffee 7 rue d’Aspremont Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Par le groupe Farenheit du Rock à l’état pur !
Ouvert dès 19h .
Music’All Coffee 7 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 04 24 41 musicall40@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Rock
L’événement Concert Rock Dax a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Grand Dax