Concert rock de Mr Marcaille Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Concert rock de Mr Marcaille Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau vendredi 10 octobre 2025.

Concert rock de Mr Marcaille

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Armé de sa batterie, de son violoncelle électrique, de ses pédales d’effets et de son inimitable slip noir, Mr Marcaille délivre un rock sous influences métal qui prend instantanément au tripes ! .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert rock de Mr Marcaille Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose