Concert Rock Dune Purple La Bonne graine Tiers lieu Saint-Médard-d’Eyrans

Concert Rock Dune Purple

La Bonne graine Tiers lieu 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Pour la rentrée nous commençons avec un concert de Rock. Le groupe « DUNE Purple » nous vient d’Andernos. Leur répertoire de reprises comprend les morceaux que tout le monde connait et que vous aurez envie de chanter avec nous. .

La Bonne graine Tiers lieu 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 86 63 05 contact@labonnegrainelabo.fr

