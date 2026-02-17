Concert rock feat the sun La Glisse Valmeinier
Concert rock feat the sun La Glisse Valmeinier jeudi 5 mars 2026.
Concert rock feat the sun
La Glisse 21 chemin de pré aynard Valmeinier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 16:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Rien de tel qu’un concert avec feat the sun en après skis pour les amateurs de rock!
La Glisse 21 chemin de pré aynard Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 80 53
English :
There’s nothing like a concert with feat the sun in après-ski boots for rock fans!
L’événement Concert rock feat the sun Valmeinier a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de Valmeinier