Concert Rock folk Red Lézards, Le Hangar Zéro Le Havre

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Figure incontournable de la scène folk/rock havraise, Red Lézards arpente les routes depuis plus de 30 ans, porté par une musique engagée, sincère et profondément humaine.

Pour célébrer cette aventure musicale hors normes, le groupe vient de sortir un 7ᵉ album anniversaire, enrichi par de nombreuses collaborations avec des artistes rencontrés au fil des années

– Zézé Mago

– Little Bob

– Kaddour (HK & Les Saltimbanks)

– Moot

– Kevin M’Finka

– Alan Fatras

– Olivier Durant

– Frandol

– Marie & Dorian

Autant de voix et d’univers réunis autour d’un même esprit de partage et de liberté.

Le 16 janvier au Hangar Zéro, Red Lézards vous propose une version acoustique, intime et chaleureuse de ce nouvel opus.

Une soirée privilégiée pour

– Découvrir les nouveaux morceaux en live

– Échanger avec le groupe

– Récupérer l’album (et les petites surprises réservées aux souscripteurs)

Un concert à taille humaine, au plus près des artistes, avant la sortie officielle du disque prévue au 1er trimestre 2026.

Sono autonome concert installé côté bar pour une ambiance conviviale et directe.

Un moment rare à ne pas manquer pour les amoureux de folk, rock, textes engagés et scènes locales. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

