AGENDA · Châtillon-Coligny
Concert rock For a girl Châtillon-Coligny
vendredi 25 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Concert rock For a girl
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Concert rock For a girl
Concert For a girl (rock) à 20h30. Petite restauration sur place. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Terraces in Celebration Latin Jazz Concert
L’événement Concert rock For a girl Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT GATINAIS SUD
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