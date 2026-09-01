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AGENDA · Châtillon-Coligny

Concert rock For a girl Châtillon-Coligny

vendredi 25 septembre 2026 · Châtillon-Coligny

Concert rock For a girl Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
45230 Châtillon-Coligny
Département
Loiret
Tarif
Tarif de base plein tarif

Châtillon-Coligny

Concert rock For a girl

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Concert rock For a girl
Concert For a girl (rock) à 20h30. Petite restauration sur place.   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

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English :

Terraces in Celebration Latin Jazz Concert

L’événement Concert rock For a girl Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT GATINAIS SUD

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