Concert Rock Fucking Monique Rue Faubourg Rodalbe

Concert Rock Fucking Monique Rue Faubourg Rodalbe samedi 16 août 2025.

Concert Rock Fucking Monique

Rue Faubourg Foyer Rural Rodalbe Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Venez vous déhancher au concert rock des Fucking Monique

petite restauration flamme et pizza, hot-dog, buvetteTout public

0 .

Rue Faubourg Foyer Rural Rodalbe 57340 Moselle Grand Est

English :

Rock out to the Fucking Monique concert

snack bar: flame and pizza, hot dog, refreshment bar

German :

Schwingen Sie die Hüften beim Rockkonzert der Fucking Monique

kleine Verpflegung: Flamme und Pizza, Hotdog, Getränkestand

Italiano :

Venite a scatenarvi al concerto di Fucking Monique

snack bar: fiamma e pizza, hot dog, punto di ristoro

Espanol :

Ven a rockear al concierto de Fucking Monique

snack bar: llama y pizza, perritos calientes, barra de refrescos

L’événement Concert Rock Fucking Monique Rodalbe a été mis à jour le 2025-07-20 par OT DU PAYS SAULNOIS