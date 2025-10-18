Concert rock Bar Le Grattoir Gérardmer
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer Vosges
Tarif : Gratuit
Gratuit
Samedi 2025-10-18 21:00:00
2025-10-18 21:45:00
2025-10-18
Artiste local aux multiples projets, Stéphane Menet vous propose un concert de 45 minutes pour présenter ses compositions rock au public du Grattoir à l’occasion de la sortie de son premier EP Rouge Exquis . Concert au chapeau.Tout public
Bar Le Grattoir 11 Boulevard Kelsch Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 80 17 04 e.grattoir@gmail.com
English :
Stéphane Menet, a local artist with multiple projects, offers a 45-minute concert to present his rock compositions to the Grattoir audience on the occasion of the release of his first EP Rouge Exquis . Hat concert.
German :
Stéphane Menet, ein lokaler Künstler mit zahlreichen Projekten, bietet Ihnen ein 45-minütiges Konzert an, um dem Publikum des Grattoir anlässlich der Veröffentlichung seiner ersten EP Rouge Exquis seine Rockkompositionen vorzustellen. Konzert mit Hut.
Italiano :
Stéphane Menet, artista locale con una vasta gamma di progetti, offre un concerto di 45 minuti per presentare le sue composizioni rock al pubblico del Grattoir in occasione dell’uscita del suo primo EP, Rouge Exquis . Concerto a prezzo di cappello.
Espanol :
Stéphane Menet, artista local con un amplio abanico de proyectos, ofrece un concierto de 45 minutos para presentar sus composiciones de rock al público del Grattoir con motivo del lanzamiento de su primer EP, Rouge Exquis . Concierto a precio de sombrero.
