Concert Rock Hard Rock Le Bar Bleu Dieuze

Concert Rock Hard Rock Le Bar Bleu Dieuze samedi 9 août 2025.

Concert Rock Hard Rock

Le Bar Bleu 14 Place du Marché Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

À vos agendas le 9 août 2025, nous avons le plaisir de vous accueillir à partir de 20h afin de découvrir un groupe de rock qui met le feu

restauration sur place !!!Tout public

0 .

Le Bar Bleu 14 Place du Marché Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 88 79

English :

Mark your calendars for August 9, 2025, when we’ll welcome you from 8 p.m. to discover a rock band that sets the stage on fire!

catering on site!!!

German :

Am 9. August 2025 freuen wir uns, Sie ab 20 Uhr begrüßen zu dürfen, um eine Rockband zu entdecken, die das Feuer entfacht

verpflegung vor Ort!!!

Italiano :

Segnate i vostri calendari per il 9 agosto 2025, quando saremo lieti di accogliervi a partire dalle 20.00 per scoprire una rock band che infiammerà il locale!

ristorazione in loco!!!

Espanol :

¡Marca en tu calendario el 9 de agosto de 2025, cuando estaremos encantados de recibirte a partir de las 20:00 para descubrir a una banda de rock que hará arder el lugar!

¡¡¡catering in situ!!!

L’événement Concert Rock Hard Rock Dieuze a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS