AGENDA · Lagraulière
Concert Rock Lagraulière
vendredi 17 juillet 2026 · Lagraulière
Informations pratiques
Lagraulière
Concert Rock
A l’annexe Lagraulière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir le concert Rock à l’annexe de Lagraulière à partir de 20h. Réservations conseillées. .
A l’annexe Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 55 54
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English : Concert Rock
L’événement Concert Rock Lagraulière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes