Informations pratiques

Lagraulière

Concert Rock

A l’annexe Lagraulière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir le concert Rock à l’annexe de Lagraulière à partir de 20h. Réservations conseillées. .

A l’annexe Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 55 54

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English : Concert Rock

L’événement Concert Rock Lagraulière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes