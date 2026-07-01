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AGENDA · Lagraulière

Concert Rock Lagraulière

vendredi 17 juillet 2026 · Lagraulière

Concert Rock Lagraulière

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
A l'annexe
Ville
19700 Lagraulière
Département
Corrèze
Tarif

Lagraulière

Concert Rock

A l’annexe Lagraulière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez découvrir le concert Rock à l’annexe de Lagraulière à partir de 20h. Réservations conseillées.   .

A l’annexe Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 55 54 

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English : Concert Rock

L’événement Concert Rock Lagraulière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes