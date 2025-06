Concert rock Village Lahitte-Toupière 28 juin 2025 20:30

Hautes-Pyrénées

Concert rock Village LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Les Gaulois Lahittois vous propose un concert rock en clôture des 36h de Padel.

Concert avec Flashback, groupe rock / hard rock, de la banlieue paloise né d’un goût démesuré pour le rock et d’une envie de partage indéniable…

Buvette et restauration une buvette et un service de restauration seront disponibles sur place.

Village LAHITTE-TOUPIERE

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 58 74 58 lahitte-toupiere.mairie@wanadoo.fr

English :

Les Gaulois Lahittois present a rock concert to close the 36h de Padel.

Concert with Flashback, a rock / hard rock band from the suburbs of Pau, born of an inordinate taste for rock and an undeniable desire to share…

Refreshment bar and catering: a refreshment bar and catering service will be available on site.

German :

Die Gallier aus Lahittois bieten Ihnen zum Abschluss der 36h de Padel ein Rockkonzert.

Das Konzert mit Flashback, einer Rock-/Hardrock-Band aus den Vororten von Palais, die aus einer übergroßen Vorliebe für Rockmusik und einer unleugbaren Lust am Teilen entstanden ist…

Getränke und Speisen: Es gibt einen Imbiss und einen Imbissservice vor Ort.

Italiano :

I Gaulois Lahittois organizzano un concerto rock per chiudere la 36h di Padel.

Concerto con i Flashback, una band rock/ hard rock della periferia di Pau, nata da un gusto smodato per il rock e da un innegabile desiderio di condividere…

Bar e ristorazione: un bar e un servizio di ristorazione saranno disponibili sul posto.

Espanol :

Les Gaulois Lahittois organizan un concierto de rock para clausurar las 36h de Padel.

Concierto con Flashback, banda de rock / hard rock de los suburbios de Pau, nacida de un gusto desmesurado por el rock y de un deseo innegable de compartir…

Bar de refrescos y catering: habrá un bar de refrescos y un servicio de catering disponibles in situ.

