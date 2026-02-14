Concert Rock Le Moulin à sons Loudéac
Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor
Les classes de Musiques Actuelles des écoles de musique de Loudéac (Le Moulin à Sons), de Corlay (Graines de musique) et de Pordic (Les 3 P’tites Notes) se produiront sur la scène du Moulin à Sons pour un concert rock inédit. Concert coordonné par Aurélien JOURDEN.
Tous publics .
Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49
